10 Kasım 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi ayrılığı resmen açıkladı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent temsilcisi ayrılığı resmi internet sitesinden duyurdu.

'de 7 maça çıkan ve 5 puan toplayabilen , ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık.

Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz.

Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz.

Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz."

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