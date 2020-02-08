08 Şubat 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Hamza Hamzaoğlu: Kazanmak için çıktık maça ama kaybettik.

Kazanmak için çıktık maça ama kaybettik
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Gençlerbirliği , Trabzonspor maçının ardından, “Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maça ama kaybettik. Trabzonspor’un bizi yenmesi bana göre çok normal bir sonuç. Bugün oyundan yine koptuk, futbolun dışına taşındı oyun” dedi.

'in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde Trabzonspor'u ağırladı. 'da soğuk bir havada oynanan maçta sahadan mağlup ayrılan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör , "Bugün kendi sahamızda kazanmak için çıktık maça ama kaybettik. Trabzonspor'un bizi yenmesi bana göre çok normal bir sonuç. Bugün oyundan yine koptuk, futbolun dışına taşındı oyun. Konuşsak bir türlü, konuşmasak bir türlü. Bütün kural ve kanunlarımızı susturmaya yönelik, içimiz çok dolu olmasına rağmen, üstünkörü değineceğim. VAR sistemi geldi, güzel oldu. Haksızlığı önler diye düşündük ama haksızlıklara uydurma bir şey olmuş gibi görünüyor. Bizim geçen haftalarda açık olan ele çarpan, topa verilmeyen penaltı bugün, aynı top havada; iki oyuncu ayağını kaldırıyor. Bizim oyuncu parmak ucuyla dürtmeye çalışırken, topa öbür oyuncu vurduktan sonra benim oyuncumun ayağının tabanına vuruyor. Benim oyuncum gidip tabanına basmıyor, sert bir hareketi yok.

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Çarpışma oldu. Yıllardır kenardan futbolu yönetiyoruz, saha içinde de oluyor. Rakip direkt olarak sana tabanla gelmiyorsa bu olmaz. Ne yapsın oyuncumuz, o zaman söyleyelim hiçbir şekilde oyuncumuz, rakibe ayağını, kafasını uzatmasın. Bize yapılsa penaltı verilmiyor. Böyle mi oynayacağız artık. Dokunmadan, temas etmeden. Sahada kalmaya çalışırken, sahada verilen bir kararla oyun kopuyor. Bir mücadele veriliyor bu kadar ucuz olmaz bazı şeyler. Gerçekten gördüğümüzü çalabilmek lazım ama bunu da herkes için eşit yapmak lazım. Maalesef bu konuda sıkıntılarımız var gibi görünüyor. Yazık. Daha sonra 3 oyuncumu da çıkardım. Hiç olmazsa kendi kendimizi üzmeyelim, diye çıkardım. Hayatımın en güzel 10 dakikasını saha kenarında geçirdim. Bundan sonra da böyle mi devam etmeliyim. İş ahlakım buna elvermez. Biz yine saha kenarında mücadeleye devam edeceğiz. Biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'u kutluyorum. İyi bir takım. Zaman zaman iyi şeyler yaptık fakat önümüzdeki haftaya bakacağız" ifadelerini kullandı.

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