Başakşehir 'devam' dedi! Medipol Başakşehir Gençlerbirliği: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele turuncu-lacivertlilerin son dakika golüyle 2-1 bitti. Bu sonuçla beraber Başakşehir'in galibiyet serisi de 4 maça yükseldi.

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ev sahibinin gollerini 80. dakikada Gulbrandsen ve 90+4'te Mehmet Topal attı. Misafir ekibin tek golü ise 1. dakikada Sefa Yılmaz'dan geldi.

CHADLI İLK KEZ FORMAYI GİYDİ, 2 ASİST YAPTI!

Turuncu-lacivertlilerde Nacer Chadli ilk kez formayı giyerken, sonradan girdiği oyunda iki kez asist yaptı. Başkent ekibinde ise 72. dakikada Johansson direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir 13 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in galibiyet serisi de 4 maça çıktı.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Geçlerbirliği ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği mücadelesine çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine Demba Ba'ya, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Skrtel'in yerine de Ponck'a yer verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadelenin 28. saniyesinde Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Ayite, Johansson ve Murat Yıldırım arasındaki hızlı paslaşmaların ardından top ceza sahası içinde Sefa Yılmaz'a ulaştı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasında Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Murat Yıldırım, iki rakibinden şık bir hareketle kurtulup sağ çaprazdan çok sert vururken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Medipol Başakşehir'in sağdan gelişen atağında Visca'nın ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Aleksic, bekletmeden şutunu çekerken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada Gençlerbirliği net bir fırsatı kullanamadı. Gençlerbirliği savunmasından atılan uzun topa Epureanu dokunamazken, Candeias kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terkeden ve ceza sahası önüne kadar çıkan Mert, Candeias'ın çalım denemesinde ayaklarıyla topa müdahale ederek gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne çok yaklaştı. Giuliano ile paslaşan İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği ceza sahası önünde topla buluştu. İrfan'ın kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda sert vururken, kaleci Nordfeldt köşeye giden topu kornere çeldi.

59. dakikada Edin Visca'dan aldığı pasla Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkay'ın sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan direğin içine çarparak oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in penaltı noktasına gönderdiği topa Giuliano kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

80. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Chadli'nin sol kanattan yaptığı ortada Gulbrandsen ceza sahası içinde topa kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin ortasında gerilerden gelen Mehmet Topal kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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