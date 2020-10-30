30 Ekim 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Gençlerbirliği'nde Covid-19 vakası
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.10.2020

ekiplerinden , bir genç futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

" FK maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır."

TFF'den corona virüsü açıklaması! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Yeni Malatya evinde kazandı Yeni Malatya evinde kazandı
Denizlispor ilk yarıda maçı bitirdi! Denizlispor ilk yarıda maçı bitirdi!
Usta yorumcudan flaş sözler! G.Birliği Beşiktaş ile dalga geçti Usta yorumcudan flaş sözler! "G.Birliği Beşiktaş ile dalga geçti"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör