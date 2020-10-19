19 Ekim 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Denizlispor ilk yarıda maçı bitirdi!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in 5. Haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Konuk takım rakibini Subotic ve Rodallega'nın golleri ile 2-1 mağlup etti.

'in 5. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Denizlispor 2-1 kazandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Subotic ve 45+1'de Rodallega kaydederken, ev sahibi takımın tek sayısı 90. dakikada Candeias'tan geldi.

Ev sahibi ekipte Bogdan Stancu, 64. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu skorun ardından Denizlispor puanını 5'e yükseltirken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

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