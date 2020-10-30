30 Ekim 2020, Cuma
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Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: TFF 4 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu!
Süper Lig'in 7. haftasına girilecekken, TFF tarafından yapılan açıklama şok etkisi yarattı. TFF, 4 hakemin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. İşte yapılan açıklama...
TFF tarafından yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadelerine yer verildi.
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