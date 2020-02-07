07 Şubat 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Ayite çok iddialı

Ayite çok iddialı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'nin Togolu golcüsü Floyd Ayite, kritik karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

'nin Togolu golcüsü Floyd Ayite, kritik karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Ayite, "Trabzonspor karşılaşmasında da yanımızda olsunlar ve hep birlikte mücadele edelim" değerlendirmesini yaptı.

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