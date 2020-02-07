Ayite çok iddialı

Gençlerbirliği'nin Togolu golcüsü Floyd Ayite, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Gençlerbirliği'nin Togolu golcüsü Floyd Ayite, kritik Trabzonspor karşılaşması öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Ayite, "Trabzonspor karşılaşmasında da yanımızda olsunlar ve hep birlikte mücadele edelim" değerlendirmesini yaptı.