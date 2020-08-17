Mustafa Kaplan Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Teknik direkrtörlüğe Mert Nobre'yi getiren Gençlerbirliği, daha önce kulüpte birçok kez görev alan Mustafa Kaplan'ı ise sportif direktörlük konumuna getirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.



Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.

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