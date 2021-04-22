Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 oyuncu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

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