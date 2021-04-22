22 Nisan 2021, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka!

Süper Lig ekibine corona şoku! 2 pozitif vaka
GENÇLERBİRLİĞİ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

ekiplerinden 'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 oyuncu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden , 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
Gençlerbirliği fırsat tepti! Gençlerbirliği fırsat tepti!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör