22 Nisan 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Gençlerbirliği'ne corona virüsü şoku! 2 pozitif vaka!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde corona virüsü şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 1 oyuncu ve 1 personelin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 1 futbolcu ve 1 personelin corona virüsüne yakalandığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
Ç. Rizespor karşılaşması öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 1 futbolcu ve 1 personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcu ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır.
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