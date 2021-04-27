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Hatayspor - Gençlerbirliği maçı CANLI

Hatayspor - Gençlerbirliği | CANLI
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Giriş Tarihi: 27.04.2021

Spor Toto 'de 38. haftanın açılış maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Hatayspor - Gençlerbirliği maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DE

Saat 20:30'da başlayan Hatayspor - Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor. Mücadelede hakem düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise ve yapıyor. VAR'da ise ve yer alıyor.

HATAYSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, , Billong, Katranis, Sackey, Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , Arda, , , , , Candeias, Sio, ,

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