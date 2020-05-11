Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde testten geçen teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimizin koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Testlerin yapımı ve kontrolünde kulübümüze yardımcı olan Hacettepe Üniversitesine teşekkür ederiz. Takımımız, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalarak, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlarına yarından itibaren başlayacak." ifadelerine yer verildi.

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