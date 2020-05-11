11 Mayıs 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Covid-19 test sonuçları açıklandı

G.Birliği'nde Covid-19 test sonuçları açıklandı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Tesisleri'nde testten geçen teknik ekibimiz, futbolcularımız ve kulüp personelimizin koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Testlerin yapımı ve kontrolünde kulübümüze yardımcı olan Hacettepe Üniversitesine teşekkür ederiz. Takımımız, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kalarak, dışarıdan izole bir şekilde antrenmanlarına yarından itibaren başlayacak." ifadelerine yer verildi.

G.Birliği çok iyiye gidiyor haberin devamı



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