G.Birliği çok iyiye gidiyor

Başkent ekibinin yıldızı Bogdan Stancu, "Gençlerbirliği'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü Türkiye'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

Başkent ekibinin yıldızı Bogdan Stancu, "Gençlerbirliği'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü Türkiye'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

"UMARIM BİR DAHA OLMAZ"

Stancu: Kendimi evimde hissediyorum. Bu kulüp bu zamana kadar bana çok şey kazandırdı. Ben burada kalmaktan mutluluk duyacağımı söyleyebilirim. Umarım tekrar sakatlanmam ve iyi bir performansla kalabilirim.

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