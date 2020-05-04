04 Mayıs 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

G.Birliği çok iyiye gidiyor

G.Birliği çok iyiye gidiyor
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Başkent ekibinin yıldızı , "'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü Türkiye'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

Başkent ekibinin yıldızı , "'ni iyi bir gelecek bekliyor gibi görünüyor çünkü Türkiye'deki en iyi akademilerden birine sahibiz ve her yıl A takıma genç ve iyi oyuncular geliyor" dedi.

"UMARIM BİR DAHA OLMAZ"

Stancu: Kendimi evimde hissediyorum. Bu kulüp bu zamana kadar bana çok şey kazandırdı. Ben burada kalmaktan mutluluk duyacağımı söyleyebilirim. Umarım tekrar sakatlanmam ve iyi bir performansla kalabilirim.

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