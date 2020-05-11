11 Mayıs 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Bjarsmyr ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibinde ayrılık! Resmen açıklandı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

ekiplerinden , İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Sezon başı 'ne transfer olan Bjarsmyr, 'de 8, 'nda ise 2 kez forma giydi.

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