11 Mayıs 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Gençlerbirliği'nde Bjarsmyr ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli futbolcu Mattias Bjarsmyr'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun isteği doğrultusunda bir görüşme gerçekleştirildiği ve 34 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Sezon başı Gençlerbirliği'ne transfer olan Bjarsmyr, Süper Lig'de 8, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez forma giydi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde