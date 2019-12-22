22 Aralık 2019, Pazar

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği pusuya yattı

Gençler pusuya yattı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 22.12.2019

Lider 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti.

Lider 'u konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.

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