Gençlerbirliği pusuya yattı

Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti.

Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.