22 Aralık 2019, Pazar
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Gençlerbirliği pusuya yattı
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti.
Lider Sivasspor'u konuk edecek olan Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştiren Başkent ekibi, karşılaşma için geri sayıma geçti. Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Ahmet dışında eksik bulunmuyor.
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