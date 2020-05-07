07 Mayıs 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Murat Cavcav: Alınan karara güvenmekten başka çaremiz yok

Alınan karara güvenmekten başka çaremiz yok
GENÇLERBİRLİĞİ
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Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 Giriş Tarihi: 07.05.2020

ekiplerinden 'nde başkan , 'nun ligleri 12 Haziran başlatma kararı almasını değerlendirdi. Cavcav, "’nin öngörüleri muhakkak , ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok." dedi.

Cavcav, yaptığı yazılı açıklamada, federasyonun bir plan ve program ortaya koyduğunu, maçların oynanma kararını da "şimdilik" olarak duyurduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"Süreç devam ediyor ve süreci, bakanlığımız, , , birlikte yönetiyor. Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır. Ligler haziranda başlayacak. Takımların da haziran ayına hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF'nin öngörüleri muhakkak , Bilim Kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz."

Maçların nasıl oynanacağıyla ilgili yeni bir protokol yayımlanmasını beklediklerini aktaran , "Gönül ister ki sıfır vaka ile ligi başlatalım ama TFF ekonomik boyutu da belirlenen yeni süreci de göz önünde bulundurarak bu kararı aldı diye düşünüyorum. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sadece Türkiye'de değil diğer Avrupa liglerinde de durumla ilgili tartışmaların olduğunu belirten Cavcav, "Dünyanın konuştuğu, çözüm aradığı bu konularda yine kurul ve kurumlarımızın yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz. Tedbirleri gevşeme göstermeden, önce tesislerimizde sonra tüm çevremizde sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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