07 Nisan 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Hamza Hamzaoğlu: Kalan 8 hafta oynanmalı

Hamza Hamzaoğlu: Kalan 8 hafta oynanmalı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Gençlerbirliği "Lig tamamlanmalı" dedi ve ekledi: Nisan sonunda belki virüsün yayılımı yavaşlar ve mayıs ortasında antrenmanlara başlayabiliriz. Haziran başında da tahmin ediyorum ki ligler devam edecektir.

Gençlerbirliği , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in kalan 8 haftasının mutlaka oynanması gerektiğini söyledi. 'nın yerel liglerin tamamlanması için federasyonlara gerekli zamanı tanıyacağını aktaran Hamzaoğlu, "Ligin kalan 8 haftası oynanmalı. Zaten bu süreç uzarsa UEFA da organizasyonlarını öteleyecektir. Bu yüzden ne zaman başlanabilirse lige bence öncelikle bu 8 hafta bitirilmeli. Ondan sonra da önümüzdeki sezon için ne kadar zamanımız kaldıysa ona göre bir formül düşünülür" diye konuştu.

Futbola ne zaman dönecekleriyle ilgili görüşlerini de belirten tecrübeli teknik adam, "Şu anki virüs salgınının gidişatına bakacak olursak mayıs ayının ortalarından sonra belki de sonunda antrenmanlara başlayabiliriz. Nisan sonunda belki virüsün yayılımı yavaşlar ve mayıs ortasında antrenmanlara belki başlarız. Haziran başında da tahmin ediyorum ki ligler oynanmaya başlar." ifadelerini kullandı. Hamzaoğlu, oynanmaya başladıktan sonra Süper Lig'i bu sezon ilk 10 içerisinde bitirmek istediklerini dile getirdi. Kalan 8 haftadaki maçların sıkışık fikstürde kolay olmayacağını vurgulayan Hamzaoğlu, "Bu sezon 8 ila 10. sıralarda ligi bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu pozisyonda olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür haberin devamı

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