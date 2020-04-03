03 Nisan 2020, Cuma

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür

Gençlerbirliği'nden sağlık çalışanlarına teşekkür
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doktor Seren Aksun'nun fotoğrafı paylaşılarak, "Zamanımızın gerçek kahramanları. corona virüsü salgını karşısında fedakarca görevlerini yapan tüm sağlık emekçilerine Dr. Seren Aksun nezdinde teşekkür ederiz." denildi.

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