18 Mart 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Konyaspor maçı hazırlıkları
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 18.03.2020

, 'in 27. haftasında başkentte İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Çalışma, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

-İttifak Holding karşılaşması, 22 Mart Pazar günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Gençlerbirliği rahatlayamadı haberin devamı

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