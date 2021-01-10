Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nden, maçtan sonra eleştiri oklarının hedefi olan genç kalecisi Übeyd Adıyaman'a gelen eleştirilere sert tepki geldi. İşte o açıklama...

Ligin 18. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 6-0 gibi flaş bir skorla boyun eğen Gençlerbirliği'nde, genç kaleci Übeyd Adıyaman eleştiri oklarının hedefi oldu. 23 yaşındaki kaleciye, kötü performanstan şike iddialarına kadar varan bu sert eleştirilere Gençlerbirliği cephesinden aynı sertlikte bir cevap geldi. İşte Başkent temsilcisinin yayınladığı açıklama;

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Sosyal medya holiganlarına karşı dün yaşananlara dair istemeyerek de olsa bu açıklamayı yapıyoruz.

Komplo teorisyenine dönüşen kifayetsiz muhterisler, Galatasaray maçından sonra genç kalecimizi, yargıladı ve mahkum etti. Yine bilindik yollar, bilindik arşivler…

Bu mankurt kafalar, Türkiye'nin tüm altyapı futbolcularına "Avrupa kupalarında maça çıkan Türk takımlarına başarı dilemeyin. Çünkü gün geldiğinde biz onu işimize geldiği gibi kullanır, kariyerinizi bitirmek için canla başla çalışırız." mesajını verdi.

Biz, altyapı oyuncularımızı bir günde kazanmadık, bir günde de kaybetmeyeceğiz.

Genç bir futbolcunun kariyeri, hepsinden öte hayatı, sizin tüm kirli komplolarınızdan da kirli hayallerinizden de değerlidir.

Futbol, sizin takımlarınızı şampiyon yapmak ya da şampiyonluktan etmek için oynanmıyor.

Takımlar, imkanları ölçüsünde gelecekleri için mücadele veriyor.

Dünyanın, bu kifayetsiz muhterislerden, bu suya yazan sosyal medya mankurtlarından, bu kendini bilmez adi asalaklardan bir an evvel kurtulmasını umut ediyoruz.

Bırakın gençler oynasın, bırakın çocuklar oynasın… Gölge etmeyin başka ihsan istemiyoruz!

Bu vesileyle bir kez daha centilmen Gençlerbirliği taraftarına değerli duruşları için teşekkürü borç biliyoruz."

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