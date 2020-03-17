17 Mart 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği rahatlayamadı

Gençlerbirliği rahatlayamadı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Son 3 haftada 2 yenilgi, 1 beraberlik alan G.Birliği’nin, küme düşme hattıyla puan farkı 3’e düştü. Kırmızı-siyahlılar 11. olmasına karşın, Rize’nin 3 puan üstünde bulunuyor.

Son 3 haftada 2 yenilgi, 1 beraberlik alan G.Birliği'nin, küme düşme hattıyla puan farkı 3'e düştü. Kırmızı-siyahlılar 11. olmasına karşın, Rize'nin 3 puan üstünde bulunuyor. Başkent ekibi, 23. hafta sonunda düşme hattıyla puan farkını 7'ye kadar çıkarmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Gençlerbirliği Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Denizlispor evinde kazandı! Denizlispor evinde kazandı!
Gençlerbirliği 97 yaşında Gençlerbirliği 97 yaşında
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör