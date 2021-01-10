Galatasaray karşılaşmasında 6 gol yiyen Übeyd Adıyaman'dan eleştirilere cevap!
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanında Gençlerbirliği kalesini koruyan Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçta gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Taraftarlarından özür dileyen genç kaleci, şike iddialarını da yalanladı. İşte o açıklama...
Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasında Ankara temsilcisinin kalesini koruyan Übeyd, maç sonunda kendine yapılan eleştirilere cevap verdi.
Übeyd'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
"Öncelikle Herkese hayırlı geceler sağlıklı günler dilerim. Bugün ki aldığımız kötü sonuç ve bana güvenen herkesin güvenini boşa çıkardığım için çok üzgünüm. Yıllarca hayalini kurduğum o an bugün bana nasip oldu. O anımdaki halimi anlatmaya kelimeler bulamıyorum çoğu futbolcu abim ve kardeşlerim bunu yaşamıştır adım gibi biliyorum bugünki sonucun böyle olmasına en büyük etkenin ben olduğumu da biliyorum Hiç bir bahanenin arkasına da sığınmıyacağım. Yaşım gençti, ilk maçımdı gibi cümleler yazmayacağım. Bugün ki yaptığım bütün yanlışlardan hatalardan dolayı öncelikle bana güvenen herkesten daha sonra tüm futbol camiasına ve futbol sevdalılarına kendi adıma özürü bir borç bilirim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Gündemin böyle olmasına sebebiyet veren benim. Ama şunları da dile getirmek istiyorum. Bir çok hayallerle çıkılan maçı bu şekilde bitirmek gerçekten çok acı verici. maçtan sonra aldığım mesajlar. Anneme Nişanlıma yazılan ağza alınmayacak şeyler söyleyen vicdanlar lütfen kendini benim yerime koysun. Acıtasyon yapmıyorum.
Ben babasız annemin canla başla çalışarak helal para kazanarak bizi büyütmesiyle buralara kadar geldim. Babasız büyüyen yokluk gören çoğu insan bilir babasız büyümenin ne demek olduğunu. Ben bugün hatamın büyük olduğunu biliyorum ama siz abilerime kardeşlerime sesleneniyorum İlk maçına çıkan heyecandan eli ayağı titreyen bu kardeşinize şikeci diye damga vurdunuz. Bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Biliyorum çoğu yerde 13-14 yaşlarında alt yapıda oynarken attığım tweetler gündem olmuş. Ben ülkemizi gururla temsil eden bütün büyük takımlarımız için bir çok tweet attım.
Ama herkes İşine geldiği gibi yorum yapmış. Yer bildirimlerim gündem olmuş O tweetleri lütfen attığım tarihte oynadığım maçlara bakarak eleştirsinler. Çocukluk hevesimizdi hepsi bir çoğumuzda kullanmışızdır. Ama çocukluk zamanımda yazdığım şeyler yüzünden şikeci damgası yemek gerçekten kaldırılacak bir yük değil. Bunları yazmak zorundaydım. Yazdıklarımdan alınan incinen birileri olduysa tekrardan özür dilerim. Herkese sağlıklı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ömür dilerim."
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