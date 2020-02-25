25 Şubat 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 25.02.2020

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Futbolcular, antrenmanı dört kaleli maç ile tamamladı.

haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Ankara derbisinin kazananı Gençlerbirliği! Ankara derbisinin kazananı Gençlerbirliği!
Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik
Ankara derbisinin kazananı Gençlerbirliği! Ankara derbisinin kazananı Gençlerbirliği!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör