14 Mayıs 2020, Perşembe

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Erzurumsporlu futbolculardan TFF'ye tepki!

Erzurumsporlu futbolculardan TFF'ye tepki!
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 14.05.2020

 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Erzurumspor futbolcularından  ve  bu gelişmenin ardından sosyal medya hesaplarından TFF'ye tepki gösterdi.

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk Covid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından antrenmanlara başlayan Erzurumspor, dün akşam saatlerinde, ikinci test sonuçlarından 4'ü futbolcu 11'inin pozitif olduğunu duyurdu. BB Erzurumsporlu futbolcular ise 'na tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde bir açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, Yönetim Kurulunun, TFF Sağlık Kurulu ile görüştüğünü ve 'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in ise 19 Haziran'da başlayacağını duyurmuştu.

"HELAL OLSUN"

Erzurumsporlu , tesislerde bulunan ambulans ve sağlık ekiplerinin fotoğrafını paylaşırken "Sözün bittiği yer" ifadelerini kullandı. Takımın futbolcularından da benzer bir paylaşım yaparak "Helal olsun TFF, olacağı buydu zaten. Şu anda 11 kişi pozitif ve birkaç gün içinde haber gelir 20 kişi net!" dedi.

Futbolculardan ise tesislerden bir video paylaşarak "Bu ortamda maçlara devam edebileceğimizi düşünüyor musunuz gerçekten?" ifadelerini kullandı.


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