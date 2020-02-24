24 Şubat 2020, Pazartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Hamzaoğlu: Galibiyeti hak ettik

GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020

, "Maça ağırlığımızı koyduk. Galibiyeti hak ettik" dedi.

hocası , 3 puanı hak ettiklerini belirtti. Hamzaoğlu, "Maça ağırlığımızı koyduk. Galibiyeti hak ettik" dedi. A.Gücü Mustafa Reşit Akçay ise, "Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve hatayı biz yaptık" değerlendirmesini yaptı.
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