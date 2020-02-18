18 Şubat 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nden derbi paylaşımı! "Kardeşlerin derbisi..."

Gençlerbirliği'nden derbi paylaşımı!
GENÇLERBİRLİĞİ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Kulübü, 'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü ile yapacağı maç öncesi "kardeşlerin derbisi" paylaşımında bulundu.

Başkent derbisi öncesinde Kulübünün sosyal medya hesaplarında, "kardeşlik" videosu yayınlandı. Gençlerbirliği ve tribünlerinin sevilen iki ismi Muzaffer ve kardeşler, maç öncesinde derbiyi konuşmak için bir araya geldi. Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Tesisleri'nde gerçekleştirilen çekimlerde iki kardeş, iki takımın nasıl taraftarı olduklarından derbi beklentilerine kadar birçok konuya değindi.

" derbisini diğer derbilerden ayıran ne?" sorusuna Eser Güngör tek kelimeyle "kardeşlik" derken, Muzaffer de "Aynı şehrin takımıyız. Ankaragücü taraftarı da biz de aynı sokaklarda dolaşıyoruz. İki taraf da şehrinin takımını destekliyor." yanıtını verdi.

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