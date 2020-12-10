10 Aralık 2020, Perşembe

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği’nde corona virüsü (koronavirüs) şoku! 10 kişinin testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği’nde corona virüsü şoku! 10 kişinin testi pozitif çıktı
GENÇLERBİRLİĞİ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

’in 12. haftasında deplasmanda B.B ’a konuk olacak ’nde 6’sı futbolcu 10 kişinin corona virüsü (koronavirüs) testleri pozitif çıktı.

'in 12'nci haftasında deplasmanda B.B 'a konuk olacak 'nde 6'sı futbolcu 10 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Gençlerbirliği'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Hafta sonu B.B Erzurumspor'a konuk olacak Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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