12 Şubat 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Alanyaspor maçı hazırlıkları
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

, 'in 22. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, son bölümde yapılan üç kaleli gol oyunuyla sona erdi.

Floyd Ayite ve Pierre-Yves Polomat'ın tedavilerine devam edilirken, Soner Dikmen takımdan ayrı çalıştı.

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Stephane Sessegnon'un iki oğlu da antrenmanı başkan Murat Cavcav ile izledi.

O pozisyonla ilgili Baiano'dan açıklama geldi haberin devamı



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