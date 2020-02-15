Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
ANKARA (AA) - Gençlerbirliği, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak.
Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.
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