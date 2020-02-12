12 Şubat 2020, Çarşamba

GENÇLERBİRLİĞİ

Bu neyin görüşmesi?

Bu neyin görüşmesi?
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Karadeniz devinin Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelenin yankıları devam ederken, dün sosyal medyada dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, G.Birliği- mücadelesininden 9 gün önce Kadıköy'de başkent ekibinin yöneticilerinden Mahmut Alanya ve Gökhan Solmaz ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Komşuoğlu'nun hesabından yayınladığı görüntülerde karşılıklı forma alışverişi yapıldığı görülürken, yer olarak Kadıköy'ün işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor'un kritik mücadelesine yakın bir tarihte yapılan bu görüşme ile ilgili bordomavili taraftarlar açıklama istedi ve "Bu neyin görüşmesi" diye sordu.

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