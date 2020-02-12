12 Şubat 2020, Çarşamba
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Bu neyin görüşmesi?
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Karadeniz devinin Gençlerbirliği ile oynadığı mücadelenin yankıları devam ederken, dün sosyal medyada dikkat çekici iddialar ortaya atıldı.
Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu, G.Birliği-Trabzonspor mücadelesininden 9 gün önce Kadıköy'de başkent ekibinin yöneticilerinden Mahmut Alanya ve Gökhan Solmaz ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Komşuoğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde karşılıklı forma alışverişi yapıldığı görülürken, yer olarak Kadıköy'ün işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor'un kritik mücadelesine yakın bir tarihte yapılan bu görüşme ile ilgili bordomavili taraftarlar açıklama istedi ve "Bu neyin görüşmesi" diye sordu.
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