Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci Kristoffer Nordfeldt ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, İsveçli file bekçisi Kristoffer Nordfeldt'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması ile 22 karşılaşmaya çıkmıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Kristoffer Nordfeldt transferine ilişkin şu ifadelerde bulundu: "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz."