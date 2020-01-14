14 Ocak 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci

Gençlerbirliği'ne İsveçli kaleci
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Süper Lig ekiplerinden , ekiplerinden Swansea City forması giyen İsveçli kaleci ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

, İsveçli file bekçisi 'ı kadrosuna kattı. 30 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezon ekiplerinden Swansea forması ile 22 karşılaşmaya çıkmıştı.

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Kristoffer Nordfeldt transferine ilişkin şu ifadelerde bulundu: "Tüm isimleri ve olasılıkları değerlendirdikten sonra Nordfeldt'te karar kıldık. Transferde kulübümüzün ekonomik dengesini bozmayacak hem de takımımıza güç katacak bir ismi kadromuza katmak için uğraştık. Gençlerbirliği kalesini daha önce başarıyla korumuş İsveçli kalecilerimiz Dahlin ve Hopf gibi Nordfeldt'in de kısa sürede takımıza uyum sağlayarak kendisini camiamıza kabul ettireceğine inanıyoruz."

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