Gençlerbirliği’ne Viking eldiven

Gençlerbirliği aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, İngiltere Championship ekibi Swansea'den İsveçli Nordfeldt'i transfer etti.

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aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, İngiltere Championship ekibi Swansea'den İsveçli Nordfeldt'i transfer etti. 11 kez milli olan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, İngiltere'de 5 yıldır formasını giydiği siyah-beyazlılarla bu sezon 4 maçta ter döktü