14 Ocak 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği’ne Viking eldiven

Gençlerbirliği’ne Viking eldiven
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 14.01.2020

aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, İngiltere Championship ekibi Swansea'den İsveçli Nordfeldt'i transfer etti.

Gençlerbirliği aradığı kaleciyi Ada'da buldu. Başkent ekibi, İngiltere Championship ekibi Swansea'den İsveçli Nordfeldt'i transfer etti. 11 kez milli olan 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, İngiltere'de 5 yıldır formasını giydiği siyah-beyazlılarla bu sezon 4 maçta ter döktü
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