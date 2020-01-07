07 Ocak 2020, Salı

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği Skoda’yı aldı

Gençlerbirliği Skoda’yı aldı
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 07.01.2020

, Çekya'nın güçlü temsilcilerinden Slavia Prag'da oynayan Milan Skoda ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

, Çekya'nın güçlü temsilcilerinden Slavia Prag'da oynayan Milan Skoda ile anlaştı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 33 yaşındaki Çekyalı golcünün bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Skoda, sezonun ilk yarısında 19 maçta 9 gol, 4 asistle oynadı. 19 kez milli olurken, 4 gol attı.

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