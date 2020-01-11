11 Ocak 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 3 Ocak Cuma günü başlayan Alanya ilçesindeki hazırlık kampı, bugün sabah yapılan antrenmanla sona erdi.

ekiplerinden , kampını tamamladı.

Teknik direktör yönetimimdeki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tam sahada çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, iki günlük iznin ardından sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 'da devam edecek.

Hart’ta sona doğru haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Hart’ta sona doğru Hart’ta sona doğru
Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası! Süper Lig ekibinden Joe Hart bombası!
Gençlerbirliği Skoda’yı aldı Gençlerbirliği Skoda’yı aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör