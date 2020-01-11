Gençlerbirliği'nin Antalya kampı sona erdi

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 3 Ocak Cuma günü başlayan Alanya ilçesindeki hazırlık kampı, bugün sabah yapılan antrenmanla sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya kampını tamamladı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimimdeki çalışmaya ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, tam sahada çift kale maç oynadı.

Gençlerbirliği, iki günlük iznin ardından sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Ankara'da devam edecek.