11 Ocak 2020, Cumartesi

GENÇLERBİRLİĞİ

Hart’ta sona doğru

Hart’ta sona doğru
GENÇLERBİRLİĞİ
Giriş Tarihi: 11.01.2020

, ünlü İngiliz kaleci 'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın.

, ünlü İngiliz kaleci 'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın. Transfer gündemine bomba gibi düşen Başkent ekibinin bu girişimi konusunda açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Musa Samur, "Burnley'de oynayan Hart birinci seçenekten ziyade görüşülen oyunculardan biri. Tecrübeli bir kaleciyle devam etmek istiyoruz. Ertaç çok güzel maçlar çıkardı. Ama kaleci transferi yapacağız. Kendimizi güvende hissedeceğimiz bir kaleciyle devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.
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