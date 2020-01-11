11 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Hart’ta sona doğru
Giriş Tarihi: 11.01.2020
Gençlerbirliği, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın.
Gençlerbirliği, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart'ın transferi konusunda mutlu sona çok yakın. Transfer gündemine bomba gibi düşen Başkent ekibinin bu girişimi konusunda açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Musa Samur, "Burnley'de oynayan Hart birinci seçenekten ziyade görüşülen oyunculardan biri. Tecrübeli bir kaleciyle devam etmek istiyoruz. Ertaç çok güzel maçlar çıkardı. Ama kaleci transferi yapacağız. Kendimizi güvende hissedeceğimiz bir kaleciyle devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...