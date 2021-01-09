09 Ocak 2021, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'dan Alexandre Pato bombası!

Süper Lig ekibinden Pato bombası!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Giriş Tarihi: 09.01.2021

Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve çıktığı 16 maç sonunda topladığı 31 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda 'yu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Kırmızı- siyahlılar, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da 'da oynayan 'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.

BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI
Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, ve gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. (Fotomaç)

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