Gaziantep FK'dan Alexandre Pato bombası!
Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve çıktığı 16 maç sonunda topladığı 31 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Kırmızı- siyahlılar, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.
BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI
Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları