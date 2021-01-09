Gaziantep FK'dan Alexandre Pato bombası!

Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik serisi bulunan ve çıktığı 16 maç sonunda topladığı 31 puanla 3. sırada yer alan Gaziantep FK, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlılar, bu kapsamda Alexandre Pato'yu transfer etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Kırmızı- siyahlılar, forvetteki önemli isimlerinden Dicko'nun sakatlığı sonrasında bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek için düğmeye bastı. Gaziantep temsilcisinin, son olarak Brezilya'da Sao Paulo'da oynayan Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Bonservisi elindeki Pato'ya Teknik Direktör Sumudica'nın da onay verdiği bildirildi.



BÜYÜKLER'E NASİP OLMAMIŞTI

Bir dönem 4 Büyüklerin transfer iddialarında sık sık adı geçen 31 yaşındaki sambacı, Chelsea ve AC Milan gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Sao Paulo'dan ağustos ayında ayrılan tecrübeli santrfor, kariyeri boyunca 398 resmi maçta 160 gol ve 48 asist kaydetti. Geçen sezon Sao Paulo formasıyla 13 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. (Fotomaç)

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