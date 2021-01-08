Marius Sumudica resmen duyurdu! Gaziantep FK ile olan sözleşmesi...
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, sezon sonunda bitecek sözleşmesi hakkında konuştu. Rumen teknik adam, Gaziantep yönetimi ile anlaşamadığını ve büyük olasılıkla gelecek hafta takımdan ayrılacağını söylerken, yeni adresini de açıkladı. İşte detaylar...
Gaziantep ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marius Sumudica, sözleşmenin bitmesini beklemeden ayrılabileceğini duyurdu.
Romanya'dan Emmanuel Roşu'ya konuşan Marius Sumudica, "Gaziantep ile anlaşamadım. Gelecek hafta Suudi Arabistan'a gidebilirim. Çok büyük bir para teklif ettiler ve bunu öylece reddedemezdim." ifadelerini kullandı.
Sumudica, Suudi Arabistan'dan görüştüğü takımın eski kulübü Al Shabab olduğunu da açıkladı.
"BU ŞARTLARDA DEVAM EDEMEM"
Sumudica, "Gaziantep yönetimi ile tartışmadım. Sadece ortak bir noktada buluşamadık. Onlardan iki oyuncu istedim ve küçük miktarlarda takıldık kaldık. Gaziantep'te devam etmek artık çok zor. Belki şimdi, belki gelecek hafta. Ben Gaziantep'te kontratımı bitirmek isterdim. Ancak, Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif yaptılar. Bunu reddedemezdim. Ben sürekli sözleşme istediğimi söyledim, Gaziantep beni sürekli erteledi. Beni çok iyi tanıyorlar. Ben bu şartlarda devam edemem. Ben ekibim ve kendim için isteklerimi, şartlarımı ortaya koydum. Al Shabab bu şartları fazlasıyla karşılamak için istekli. Bir teklif yaptılar ve onlarla pazarlık yaptım. Anlaşmaya çok yakınız diyebilirim." dedi.
"ASLINDA SEZON SONUNDA GİTMEK İSTERDİM"
Rumen teknik adam, "Alexandru Maxim ile durumumu konuştum, ona yaşadıklarımı anlattım. Ben ondan bir şey saklamam. Ben işimi yaparım, takımımı hazırlarım. Yarın çok zorlu bir maçımız var ve 5 oyuncum yok. Bu ülkede benden daha uzun çalışan Fatih Terim, Okan Buruk ve Rıza Çalımbay var. Ben Gaziantep dönemimi sezon sonunda kapatmak isterdim aslında." ifadelerini kullandı.
"GELECEK HAFTA AYRILACAĞIM"
Sumudica, "Gelecek hafta Gaziantep'ten ayrılacağımı düşünüyorum. Yönetimin yaptığı, 'Hocayla anlaştık' açıklamalarından çok sıkıldım. Anlaşmadık. Taraftarları sakinleştirmek için bunu söylüyorlar. Akıllarında ne var bilmiyorum. Onlar benim patronum, onlara saygı duyuyorum. Ancak bana sormadan oyuncularla konuşmaları, görüşmeleri normal değil. Teknik direktör, oyuncuların tek patronu olmalıdır." açıklamasını yaptı.
"BÜYÜK TAKIMLARDA OLMAK ÇOK ZOR"
Rumen teknik adam, "Türkiye'de büyük bir takımda olmak çok zor. Türkiye'de büyük bir takımın sportif direktöründen mesaj almıştım ve beni beğendiğini söylemişti. Ancak, Türkiye'de büyük kulüplerde çalışmak kolay değil. Şu an Türkiye'de tüm büyük takımlar, görevlerinden ayrılması zor teknik adamlarla çalışıyor. Türkiye'de ismi olan teknik adamlar var ve ne yaparsanız yapın onları geçemezsiniz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
2019/20 sezonu başında Al Shabab'tan ayrılarak Gaziantep FK'nın başına geçen Marius Sumudica, kırmızı siyahlı kulübün başındaki 51 maçta 1.55 puan ortalaması yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları