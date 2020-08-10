Gaziantep FK Kayode transferini askıya aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, önümüzdeki sezon için tekrar anlaşma zemini aradığı Oleranwaju Kayode'nin yüksek ücret talep etmesi üzerine transfer görüşmelerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Oleranwaju Kayode transferinin askıya alındığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve sezonu 10 gol, 6 asistlik performansla tamamlayan Kayode ile tekrar anlaşma çalışmalarının oyuncunun yüksek maaş talebi nedeniyle durdurulduğunu açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüze, 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünden kiralık olarak katılan Larry Kayode ile önümüzdeki sezonlarda da kulübümüzde devam etmesi üzerine titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Oyuncumuza sezon tamamlanmadan, kulübümüzde kalmasını istediğimiz belirtilmiş olup Kayode'de de bu isteğimize aynı şekilde karşılık vererek Gaziantep'te mutlu olduğunu ifade ederek kalmak istediğini belirtmiştir. 2019-2020 sezonunun sona erdiği gün itibariyle kulübümüz tüm futbolcularımız gibi Kayode'ye de olan mali yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Pandemi sürecinin dünya futboluna büyük zararları olmasına karşı yönetim kurulumuz, hassasiyetini her zaman sürdürüp Profesyonel Futbol Takımımıza olan ödemelerini söz verdiği şekilde gerçekleştirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda Larry Kayode ve kulübüne olan teklifimizi geçtiğimiz haftalarda da sürdürmüş ancak Kayode'nin mevcut sözleşmesinin üzerinde yüksek maaş talebi üzerine transfer görüşmeleri durdurulmuştur. Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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