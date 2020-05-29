29 Mayıs 2020, Cuma

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

ekiplerinden FK, futbolcu, teknik ekip ve tüm kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü testlerinde bir personelin testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ekiplerinden Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik heyet ve tüm kulüp çalışanları ikinci kez corona virüsü testinden geçti. Yapılan ikinci testler sonucu bir kulüp çalışanın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Gaziantep ekibinde yapılan tüm testlerin sonucunun gün içinde açıklanmaya devam edeceği de vurgulanarak antrenmanların iptal edildiği aktarıldı.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "28 Mayıs 2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 korona virüs testi yapılmıştır. Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Sonucun pozitif çıkmasının ardından takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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