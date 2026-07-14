Fenerbahçe'den transferde bir bomba daha! Greenwood'un hemen ardından geliyor

Yaz transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. İngiliz yıldızla kadrosunu güçlendiren Kanarya, Greenwood'un hemen ardından bir transferi daha bitirmek için geri sayıma geçti. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen o golcü için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)