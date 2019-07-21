26 Ekim 2019, Cumartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

Alin Tosca Gazişehir Gaziantep'te
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Giriş Tarihi: 21.07.2019

'in yeni takımlarından , bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik hazırlıklarına transfer çalışmalarıyla da devam eden , son olarak İspanya'nın takımında forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladıktan sonra takımın 'nda devam eden kampa katıldı.

Geçtiğimiz sezon ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Alin Tosca, hem stoper hem de sol bek mevkisinde görev yapabiliyor.
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