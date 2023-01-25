Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut'la yolların ayrılacağı belirtildi.
TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın geri dönüyor! İşte yeni takımı
2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımdan ayrılmıştı. Uzun süredir bir kulüple anlaşmayan başarılı ismin yeni adresi belli olmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 12:24
Kırmızı siyahlılarda 2021 yılından bu yana görev yapan Bulut'un yerine düşünülen ise 3 isim var.
Fanatik'in haberine göre, yeni başkanın birkaç güne görevi devralmasıyla birlikte Sergen Yalçın, İlhan Palut ve Levent Şahin'le görüşeceği öğrenildi.