TRANSFER HABERİ: Sergen Yalçın geri dönüyor! İşte yeni takımı

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu kazanan Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı takımdan ayrılmıştı. Uzun süredir bir kulüple anlaşmayan başarılı ismin yeni adresi belli olmak üzere. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2023- 12:24