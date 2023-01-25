Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Erol Bulut ile yollarını ayırdı.Bu sezon ligde 19 maça çıkan Gaziantep FK, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, ligde topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK Haberleri
Yayın Tarihi: 25.01.2023- 23:15 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023- 23:24
Son haftalarda istediği sonuçları alamayan kulüp, Erol Bulut ile masaya oturdu ve görüşmede yollar ayrıldı.
Erol Bulut ile yolların ayrıldığı kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklanacak.
Bu sezon ligde 19 maça çıkan Gaziantep FK, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Gaziantep FK, ligde topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.