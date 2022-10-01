Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu ve "Maçtan önce 'Bugün daha çok isteyen kazanacak' demiştim. Kasımpaşa bizden daha çok istedi ve hak ederek galip geldi." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, "Kasımpaşa önünde istediğimiz performansı gol yiyene kadar sergileyemedik. Golden sonra canlandık ama futbolda 1-1'i yakalayıp maçı kazanmak için bazen zaman olmuyor. Golden sonra mücadelede ettik. İlk yarı maça iyi başladık ama rakipten uzak kaldık. Kasımpaşa oyuna ikinci yarıda daha iyi girdi. Pas hatamızdan bir top kaptırdık ve rakip bunu iyi değerlendirdiler. Maçtan önce 'Bugün daha çok isteyen kazanacak' demiştim. Kasımpaşa bizden daha çok istedi ve hak ederek galip geldi." diye konuştu.

Bulut, takımının ligin ilk 4 haftasında 10 puan almasına rağmen sonraki 4 maçta sadece bir puan almalarıyla ilgili duruma değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün galibiyet almak için sahaya çıkmıştık. Galatasaray maçında iyi oynamıştık ama 10 kişiye kaybettik. Ümraniyespor maçında 1-0 öndeyken son dakikada rakip penaltı kazandı. Trabzonspor maçını konuşmaya gerek bile yok, herkes neyin ne olduğunu gördü. Geçen sene de aynısı olmuştu. Bugün buraya 3 puan almak için çıktık. Ama bazen takım istenileni tam olarak veremiyor. Baskı iyi kurmadığınızda, rakipten uzak kaldığınızda moral olarak da düşmüş oluyorsunuz. 4 hafta iyi gittik, 10 puan aldık ama sonrasındaki süreçte neden böyle oldu, bunu futbolcularla oturup konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.