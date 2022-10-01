Süper Lig'in 8. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış mücadelesinde Kasımpaşa ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Karşılaşma ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 57'de Celina kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 12 puana ulaşırken Gaziantep 11 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Eysseric ortasını yaptı. Kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmak isterken top, ceza sahası içinde Ben Ouannes'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Günay'ı geçen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



50'nci dakikada savunmadan atılan uzun pasla defans arkasına sarkan Bahoken, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.



57'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Gaziantep FK savunmasının hatalı pasında araya giren Bahoken sağ kanattan hareketlenen Hajradinovic'i gördü. Hajradinovic'in yerden çevirdiği top Bahoken'i geçip arka direkte Celina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.,



59'uncu dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere tokatladı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.