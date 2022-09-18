Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut: Mete Kalkavan...

Gaziantep FK'da Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından flaş açıklamalarda bulundu. Bulut, "Ama dünyanın her yerinde hiçbir zaman buna penaltı çalınmaz. İkinci yarıda aynısını bize vermesi gerekiyordu, onu niye vermiyorsun. O zaman adaletli olmuyorsun. 3. golde Gomez, direkt bizim oyuncuya çarpıyor faulü vermiyor. Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın?" dedi.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 20:07