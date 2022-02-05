Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Çalıştıklarımızı iyi sergiledik!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında 5-1 galip bitirdikleri DG Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çalıştıklarımızı sahada iyi sergileyerek hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi. Transfer konusu ile ilgili de, "Gereksiz transfer yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 17:12