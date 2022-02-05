Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Orta sıralarda bulunan 2 takım, 3 puanı alıp kötü gidişatlarına son vermek istiyor.
GAZİANTEP FK SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro, Yatabare.
GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep - Sivasspor maçı saat 13.30'da başladı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.