Gaziantep FK Sivasspor maçı CANLI İZLE (Gaziantep-Sivasspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip son 2 maçını kazanamazken, konuk takım ise son 3 maçtan galip gelemedi. İki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak isteyip yeni bir başlangıç istiyor. Gaziantep FK - Sivasspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 13:24 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 15:34