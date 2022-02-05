Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor'u konuk etti. İki takım da 3 puanı hanesine yazdırmak için kozlarını paylaştı. Zorlu mücadelede gülen taraf 5-1'lik skorka ev sahibi ekip oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri, Papy Djilobodji (2), Muhammet Demir, penaltıdan Alexandru Maxim ve Furkan Soyalp kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Dimitrios Goutas'tan geldi. Sivasspor'da Yatabare kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadele Gaziantep Stadyumu'nda oynandı.

Ev sahibi ekip maça, Günay, Ertuğrul, Vetrih, Toşca, Djilobodji, Kitsiou, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet ve Figueiredo 11'iyle başladı.

Konuk takım ise, Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Kerem, Cofie, Fayçal, Erdoğan, Pedro ve Yatabare 11'iyle sahada yer aldı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Gaziantep FK oldu. Kırmızı siyahlılar, 6. dakikada Papy Djilobodji ile 1-0 öne geçti.

Bu golün yaklaşık 6 dakika sonrasında Muhammet Demir sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

29. dakikada Dimitrios Goutas, Sivasspor adına farkı 1'e indiren golü kaydetti.

41'de yeniden sahneye çıkan Papy Djilobodji, farkı yeniden 2'ye çıkararak skoru 3-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Konuk takımda 63'te Yatabare kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

70'te Alexandru Maxim, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 4-1 yaptı. 76'da Furkan Soyalp farkı 4'e çıkaran golü kaydetti ve mücadele Gaziantep'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 11. maçta 9. kez kazanmış oldu. Kırmızı siyahlılar, 2 mücadelede ise berabere kaldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK ligde 35 puanla 8. sıraya yükselirken, Sivasspor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.