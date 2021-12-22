Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Papy, Caulker, Oğuz, Tosca, Maxim, Furkan, Dicko, Kenan, Figueiredo

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Diedhiou

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