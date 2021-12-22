22 Aralık 2021, Çarşamba

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Gaziantep FK - Alanyaspor maçı | CANLI

Gaziantep FK - Alanyaspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...


GAZİANTEP FK - ALANYASPOR 11'LER:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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