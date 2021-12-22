Gaziantep FK - Alanyaspor maçı | CANLI
Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. İki takım da karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Gaziantep FK, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. İki ekip de karşılaşmadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR 11'LER:
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, İbrahim, Furkan, Doğan, Maxim, Figueiredo, Muhammet
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Umut, Fatih, Efecan, Novais, Davidson, Diedhiou
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 22 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
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